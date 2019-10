Besonders energieintensiv sind die Teilbranchen Grundstoffchemie und Chemiefaserherstellung mit einem Energieanteil am Umsatz von 6,8 % beziehungsweise 11,5 %. Die chemisch-pharmazeutische Industrie hatte im Jahr 2017 einen Anteil von etwa 20 % am Gesamtverbrauch der deutschen Industrie mit insgesamt 318,3 Mio. t SKE. 31,7 % des gesamten Erdgasverbrauchs in Deutschland flossen in diese Industriesektoren. Allein der energetische Erdgaseinsatz umfasste 103,7 Mio. MWh.

Neben der Erzeugung von Heißwasser und Dampf geht es um Wärme- und Trocknungsaufgaben bis hin zu Aufgaben der Inertisierung. Notwendig ist jeweils die Regelung der meist gasförmigen Betriebsstoffe mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Dafür kommen Massedurchflussregler zum Einsatz. Für diese Aufgabe prinzipiell geeignet sind unterschiedliche Verfahren: thermische Durchflussmesser oder mechanische Zähler wie Turbinen oder Ovalradzähler oder auch Blenden, Venturis und Staudrucksonden.

Jedes dieser Messsysteme hat zum Teil erhebliche Nachteile: Thermische Durchflussmesser zeigen Drift und benötigen kurze Rekalibrierungsintervalle. Die Umstellung auf andere Gase als Luft wie auf das Brenngas Erdgas, Butan, Acetylen etc. ist kompliziert und teuer, weil jeweils neu zu kalibrieren ist. Mechanische Zähler wie Turbinen oder Ovalradzähler kennen Verschleiß, haben keine integrierte Druck- und Temperatur-Kompensation, und sie sind teuer. Vergleichsweise teuer sind auch Blenden, Venturis sowie Staudrucksonden. Sie erfordern außerdem hohen Aufwand bei Installation, Verdrahtung und Auswertung.

Überwachung

