Die zunehmende gesellschaftliche Relevanz von Umweltaspekten zeigt sich auf nahezu allen Ebenen: Umwelt gilt nicht mehr als Nische, die ökologische Neuorientierung erfasst jeden Bereich unseres Alltags: persönliche Kaufentscheidungen, gesellschaftliche Werte und Unternehmensstrategien. Dieser Megatrend sorgt nicht nur für eine Neuausrichtung der Werte in der globalen Gesellschaft, er verändert auch unternehmerisches Denken und Handeln in der deutschen Industrie.

Ein Beispiel hierfür ist Stannol, ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich zu 100 Prozent in Privathand befindet. Als nach eigenen Angaben erster Hersteller im Bereich Löttechnik bietet Stannol seinen Kunden unter dem Namen "Green Connect" eine komplette Produktpalette an, die diesen Aspekt in den Mittelpunkt stellt. Bereits im Jahr 2014 hat Stannol daher in Zusammenarbeit mit dem Verband Fairlötet einen Lötdraht auf den Markt gebracht, der ohne Ausbeutung von Menschen und Umweltzerstörung in Schwellenländern produziert wird.

Green Connect ist Fortsetzung von Fairtin

Nach dem Erfolg dieses Produktes ging das Unternehmen im Jahr 2016 einen Schritt weiter und rief das Projekt "Fairtin" ins Leben. Hierfür verwendet Stannol ausschließlich Zinn von Lieferanten, die erstens in besonderer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...