Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Im frühen Handel wurde der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future bei 171,81 Punkten gehandelt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte um 0,02 Prozentpunkte auf minus 0,34 Punkte zu. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es bei Staatsanleihen Kursverluste.

Am Morgen zeichnete sich eine längere Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens ab. Die französische Regierung ist informierten Kreisen zufolge bereit, einer dreimonatigen Verschiebung des Brexit bis Ende Januar zuzustimmen. Dies berichten übereinstimmend mehrere Medien. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premier Boris Johnson hätten am Wochenende ein Telefongespräch über das Thema geführt.

Den stärksten Anstieg bei den Renditen gab es bei italienischen Anleihen, die in der zehnjährigen Laufzeit um 0,06 Prozentpunkte zulegten. Die in Rom seit September regierenden Parteien der linken Mitte haben bei einer Regionalwahl in Italien eine empfindliche Niederlage erlitten. Nach den vom Innenministerium am Montagmorgen veröffentlichten Zahlen kam die Lega-Politikerin Donatella Tesei, die auch von anderen Parteien des rechten Lagers unterstützt wurde, in Umbrien auf 57,55 Prozent.

Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag dürften Kennzahlen zur Kreditvergabe und zur Entwicklung der Geldmenge in der Eurozone etwas beachtet werden./jkr/bgf/fba

