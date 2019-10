Von Carlo Martuscelli

BARCELONA (Dow Jones)--LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hat Gespräche mit Tiffany über einen Kauf des Uhren- und Schmuckherstellers bestätigt. Der französische Luxusgüterkonzern reagierte damit auf entsprechende Marktgerüchte, wies jedoch darauf hin, dass ein positiver Abschluss keineswegs sicher sei.

Am Sonntag hatte das Wall Street Journal berichtet, dass LVMH dem US-Unternehmen eine Offerte für 120 Dollar je Tiffany-Aktie angeboten habe. Das Unternehmen mit Sitz in New York würde dadurch mit fast 14,5 Milliarden Dollar bewertet. Am Freitag war die Tiffany-Aktie zum Kurs von 98,55 Dollar aus dem Handel gegangen.

Die LVMH-Aktie notierte zu Wochenbeginn im frühen Handel mit 1,3 Prozent im Plus.

