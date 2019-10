Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Freitag um 369 Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen fiel die zweite Sitzung in Folge und zwar um 6,6K Kontrakte. USD/JPY Seitwärtsbewegung zwischen 108,00 und 109,00 Es fehlt dem USD/JPY an einer klaren Richtung, da es keinen wichtigen Katalysator gibt. Unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...