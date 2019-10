Mit unserer Infografik-Reihe "Start-up-Corner", ein Projekt in Kooperation mit Startus aus Österreich, stellen wir regelmäßig spannende Start-ups vor, die Produkte beziehungsweise Lösungen zu bestimmten Themenschwerpunkten entwickeln.Pack It Systems Verpackungssysteme Manuelles Verpacken erfordert viel Arbeit und ist anfällig für menschliches Versagen, was Inkonsistenzen in der Produktqualität erhöht. Es ist auch zeitaufwendig und schwierig, Standards zu setzen. Das indische Start-up Pack It Systems bietet automatisierte Verpackungslösungen an, die in vielen verschiedenen Branchen angewendet werden ...

