Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch in dieser Woche bleibt es am europäischen Primärmarkt mit einem Gesamtvolumen von etwa 10 Mrd. EUR vergleichsweise ruhig, so die Analysten der Helaba.Neben der Erweiterung der Bundesobligation Oktober 2024, wodurch sich der ausstehende Betrag auf 17 Mrd. EUR erhöhe, werde Italien konventionelle BTPs und ein inflationsgeschütztes Papier aufstocken. Die Renditen lägen auf historisch niedrigen Niveaus, während es in Deutschland seit Anfang Oktober zu tendenziell steigenden Renditen gekommen sei. Marktteilnehmer hätten ihre Zinssenkungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank etwas korrigiert, während in den USA das Potenzial für eine Lockerung der Geldpolitik (FOMC-Entscheidung am Mittwoch) deutlich größer sei. Entsprechend setze sich der Trend eines nachlassenden US-Renditevorteils fort - sowohl im kurzen als auch langen Laufzeitbereich. (28.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...