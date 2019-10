Wien (www.anleihencheck.de) - LBBW startete am 23. Oktober 2019 mit Investorenmeetings für die erstmalige Emission einer EUR denominierten Additional Tier 1 Anleihe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit sei die LBBW die erste deutsche Landesbank mit einer Emission in dieser Anleiheklasse. Geplant sei ein Volumen in Benchmarkgröße und eine Laufzeit bis zur ersten Call-Möglichkeit von fünf oder sieben Jahren (PNC5 / PNC7). Der Trigger werde bei 5,125% Common Equity Tier 1 liegen. Unter anderem dürften vordergründig regulatorische Änderungen beginnend mit dem Jahr 2020 die Bank zur Optimierung der Kapitalstruktur führen. Erst letzte Woche habe Moody's das AT1-Programm der Bank mit einem Rating von Ba1 ausgestattet. (News vom 24.10.2019) (28.10.2019/alc/n/a) ...

