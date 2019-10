In der Hoffnung auf eine Entschärfung des Zollstreits zwischen den USA und China tasten sich weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg am Montag um bis zu 0,4 Prozent auf 12.947,81 Punkte, den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren. Der EuroStoxx50 bröckelte dagegen auf 3617 Zähler ab. Hier trübte das anhaltende...

