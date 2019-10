Berlin (ots) - Der Black Friday gilt inzwischen als der Schnäppchen-Tag des Jahres. Doch wie sehr lohnt sich der Black Friday für die Verbraucher wirklich? Wie hoch fallen die Rabatte aus, wenn man statt der Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) den tatsächlichen Marktpreis als Vergleichswert heranzieht? Und in welchen Produktkategorien können Verbraucher am meisten sparen? Um diese Fragen zu beantworten, hat die Shopping- und Vergleichsplattform idealo die Preisentwicklung von über 2.500 Top-Produkten am und kurz vor dem Black Friday 2018 analysiert.[1]Drei Viertel (74 Prozent) der untersuchten Produkte waren am Black Friday 2018 günstiger als in den vier Wochen davor. Das ist das Ergebnis der idealo Preisstudie. Wer auf echte Schnäppchen mit mindesten 20 Prozent hoffte, musste allerdings genau hinschauen, denn nur 14 Prozent der untersuchten Produkte waren so stark reduziert. In den 50 nachfragestärksten Kategorien am Black Friday lag die durchschnittliche Preisersparnis bei lediglich 6 Prozent. Bei Gesellschaftsspielen (19 Prozent), Gamepads (19 Prozent) und Spielekonsolen (15 Prozent) konnten Verbraucher am meisten sparen.Flexibilität zahlt sich ausWer am Black Friday echte Schnäppchen machen möchte, sollte vor allem flexibel sein. In der nachfragestärksten Kategorie Smartphones wird das besonders deutlich: Die durchschnittliche Preisersparnis fiel hier mit 34 Euro (7 Prozent) vergleichsweise moderat aus. Im direkten Vergleich zwischen den beiden beliebtesten Marken Apple und Samsung hatten die Südkoreaner die Nase vorn: 19 der 20 untersuchten Samsung-Modelle waren am Black Friday günstiger als im Vormonat, im Schnitt sieben Prozent. iPhones hingegen waren mit durchschnittlich nur zwei Prozent Ersparnis deutlich preisstabiler.Auch Ausstattung und Farbe können einen Unterschied machen. Das Samsung Galaxy S8 in "Midnight Black" war am Black Friday nur 10 Euro (3 Prozent) reduziert, das baugleiche Modell in "Arctic Silver" hingegen 32 Euro (8 Prozent). Käufer des iPhone 7 konnten bei der Variante mit 32GB Speicher ganze 40 Euro (9 Prozent) sparen, beim gleichen Gerät mit 128GB hingegen nur 24 Euro (4 Prozent). Wer nicht auf ein bestimmtes Modell, Ausstattung und Farbe festgelegt ist, erhöht die Chance auf ein echtes Schnäppchen deutlich. Das gilt auch für andere Produktkategorien wie Spielekonsolen, Fernseher oder Sneaker.Schnäppchentage im Vergleich: Black Friday vs. Cyber MondayLängst ist der Black Friday nicht mehr der einzige Schnäppchentag. Amazon hat den Cyber Monday etabliert, viele Händler werben sogar eine ganze Woche lang mit Sonderangeboten. Lohnt sich der Black Friday da überhaupt noch? Die idealo Preisanalyse zeigt ein eindeutiges Bild: Am Cyber Monday 2018 konnten Verbraucher zwar auch einige Schnäppchen machen. Kopfhörer, Kamera-Objektive und einige Kühlschränke waren sogar etwas mehr reduziert als am Black Friday. In nahezu allen anderen Produktkategorien war der Black Friday aber besser.Philipp Peitsch, Geschäftsführer von idealo: "Unser wichtigster Rat an Verbraucher lautet: Trefft keine übereilten Entscheidungen und bewahrt einen kühlen Kopf. Am Black Friday gibt es zwar überdurchschnittlich viele Preisnachlässe - gute Angebote lassen sich aber das ganze Jahr über finden."Verbraucherschutzorganisationen haben in den vergangenen Jahren immer wieder gewarnt, dass nicht alle Sonderangebote so gut sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Denn oft berechnen Händler ihre angeblichen Rabatte auf Grundlage der Unverbindlichen Preisempfehlung. Der tatsächliche Marktpreis der Produkte liegt aber meist weit darunter. "Nur jedes siebte Produkt war am Black Friday um 20 Prozent oder mehr reduziert. Werben Online-Shops mit hohen Rabatten, empfehle ich vor dem Kauf noch einmal den aktuellen Marktpreis zu überprüfen. So lassen sich überstürzte Käufe vermeiden, die man im Nachhinein bereut", sagt Philipp Peitsch.Eine Auflistung der 50 beliebtesten Kategorien am Black Friday und ihrer Ersparnis finden Sie hier: http://ots.de/lEdBgb[1] Untersucht wurden jeweils mindestens 50 Produkte in den 50 beliebtesten Kategorien auf idealo.de. Die Gesamtstichprobe betrug 2.541 Produkte. Zur Ermittlung der Ersparnis wurde auf Kategorie- und Produktebene die Differenz zwischen dem Median-Preis am Black Friday (23.11.2018) bzw. Cyber Monday (26.11.2018) und in den vier Wochen vor dem Black-Friday-Wochenende 2018 berechnet.Pressekontakt:Elina Vorobjeva+49 (0)30 800 970 882presse@idealo.deFrank Böker+49 (0)30 800 970 184presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/4415863