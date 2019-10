Hamburg (ots) - Die neue Ausgabe von treibstoff ist erschienen (2/19). Das Magazin von news aktuell beschäftigt sich dieses Mal mit dem Thema Disruption. Die Beiträge beleuchten, was es mit der absichtlichen Zerstörung alter Strukturen auf sich hat und inwiefern radikale Veränderungsprozesse Innovation und Kreativität fördern können.Die Themen der aktuellen Ausgabe im Detail:- Titelstory "Mach kaputt!": Keine Branche ist gefeit vor Disruption.Doch was genau heißt das eigentlich? Eine Einführung.- "Check this!": Innovationen sind überlebenswichtig. Wie könnenUnternehmen sie gezielt fördern und wie hilft disruptives Denkendabei? Eine Checkliste.- "Disruption als Challenge unserer Zeit": treibstoff-Gastautor JörgBernardy über disruptives Denken und Handeln in Vergangenheit undGegenwart.- "Wandel im Stoffwechsel der PR": Was bedeutet Disruption für diePR?- "Autsch, mein Pain tut weh!": Was bedeutet Disruption für dasMarketing?- "Be creative": Wie entsteht Kreativität im Gehirn und wie könnenUnternehmen Kreativität bei ihren Mitarbeitern fördern? Ein Interviewmit Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck.- "Kunst der Zerstörung": Kaum ein Bereich bricht so stark mit altenStrukturen wie die Kunst. Was können Unternehmen von künstlerischenStrategien lernen? Ein Interview mit Kuratorin Cathérine Hug sowieKommunikationsleiter Björn Quellenberg vom Kunsthaus Zürich.- "Disruptive Mindsets": Welche Führungskultur braucht es in Zeitenvon Disruption? treibstoff-Gastautor Christian Schuldt(Zukunftsinstitut) über Future Leadership.- Die Rauss-Reiss-Seite: Die Zerreißprobe für disruptivetreibstoff-Leser Das Magazin treibstoff der dpa-Tochter news aktuell beschäftigt sich mit Themen rund um Kommunikation, PR, Marketing, Pressearbeit, Events, Work Life, Trends und Media. Feste Rubriken wie Comic, Best Practice, Gastbeiträge, Zahlen der Ausgabe und Infografiken ergänzen das jeweilige Schwerpunktthema. Neben der Printausgabe steht das aktuelle Magazin zusätzlich zum Download bereit unter: https://www.newsaktuell.de/blog/treibstoff-printausgabe/Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6344/4415861