Darüber können sich Anleger wahrlich nicht beschweren: Die Aktie von Gazprom hat in der zurückliegenden Woche ordentlich zugelegt. Nachdem die Papiere des russischen Energiekonzerns am vergangenen Montag bei 6,32 Euro starteten, stiegen sie bis zum Börsenschluss am Freitag auf 6,90 Euro - ein Aufschlag von rund neun Prozent. Auch in die neue Börsenwoche starte Gazprom im Plus. Die Vorgaben waren dabei nicht einmal allzu günstig: Einige Analysten erwarten für dieses und das nächste Jahr bei Gazprom ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...