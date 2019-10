FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat für das vor der Abspaltung stehende Energiegeschäft die Führungsmannschaft weiter konkretisiert. Neben einem vierköpfigen Vorstand wird es bei Siemens Energy einen internationalen Führungskreis, ein sogenanntes Group Management Committee, geben, wie es in einer Mitteilung des Münchner Technologiekonzerns heißt.

Es umfasst zusätzlich zum Vorstand elf Mitglieder, die jetzt namentlich benannt wurden. "Das gibt Siemens Energy jetzt die Möglichkeit, das Führungssystem weiterzuentwickeln", erklärte Siemens-CEO Joe Kaeser.

Als letztes der vier Vorstandsmitglieder von Siemens Energy wurde der langjährige Siemens-Manager Jochen Eickholt berufen. Der 57-Jährige, derzeit Chairman für die Portfoliogesellschaften des Industriekonzerns, wird im Vorstand die zwei wichtigsten Geschäftsfelder Generation sowie Oil and Gas verantworten. COO Tim Holt soll zusätzlich als Arbeitsdirektor fungieren. CEO wird wie bekannt Michael Sen, Finanzchef Klaus Patzak.

Das neue Führungsteam soll mit Beginn der Eigenständigkeit - also spätestens ab nächsten April - die neue strategische Ausrichtung verantworten. Siemens arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Vorbereitung zur Abspaltung. Dabei komme man "zügig und entschlossen" voran, sagte Michael Sen, der die noch als Siemens Power and Gas firmierende Sparte zusammen mit Lisa Davis führt.

Bis spätestens Ende September nächsten Jahres sollen alle Aktivitäten in den Bereichen Öl und Gas, konventionelle Energieerzeugung und Energieübertragung völlig unabhängig vom Mutterkonzern agieren und eine eigene Börsennotierung haben. Es wäre nach Siemens Gamesa und Siemens Healthineers die vierte gelistete Siemens-Aktiengesellschaft.

Siemens Energy macht mit rund 88.000 Mitarbeitern weltweit pro forma etwa 27 Milliarden Euro Umsatz.

