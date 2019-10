(NEU: Pläne von Diamontech)

=== Diamontech GmbH Erstnotiz: bis Ende Januar 2020 Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: neuen Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 50 Millionen Euro plus Greenshoe-Option von 15 Prozent des Angebots Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner +++++++++++++++++++++++ Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) Erstnotiz: 2019 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Guernsey Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Scope Group Erstnotiz: eventuell 2019, Börsengang "eine von mehreren Optionen" Branche: Ratingagentur Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Logistrial Real Estate AG Erstnotiz: Börsengang wird vorbereitet Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Hamburg Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Bruttoerlöse 550 bis 605 Millionen Euro Konsortialführer: Deutsche Bank und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators Konsortialmitglieder: Deutsche Bank, J.P. Morgan und Kempen als Joint Bookrunners WPKN: LOGRE0 +++++++++++++++++++++++ Xella International Erstnotiz: eventuell 2019 Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPKN: A140SK +++++++++++++++++++++++ Senivita Social Estate AG (SSE) Erstnotiz: 2019 Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien Unternehmenssitz: Bayreuth +++++++++++++++++++++++ Thyssenkrupp Elevator Technology Erstnotiz: eventuell geplant im Rahmen der Konzernneustrukturierung Branche: Aufzüge +++++++++++++++++++++++ Centogene AG Erstnotiz: eventuell 2019 Branche: Biotechnologie/Diagnose seltener Erbkrankheiten Unternehmenssitz: Rostock Segment: Nasdaq in New York +++++++++++++++++++++++ Siemens Energy (Name ab ca April 2020, bislang Gas and Power - Energiegeschäft der Siemens AG plus Siemens-Beteiligung an Siemens Gamesa) Erstnotiz: bis September 2020 Branche: Energiegeschäft +++++++++++++++++++++++ Exyte AG (ehemals M+W Group) Erstnotiz: eventuell im Herbst 2019 / ursprünglich 4. Quartal 2018 geplant, aber verschoben Branche: Spezialanlagenbau Unternehmenssitz: Stuttgart Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners ISIN: DE0000EXYTE0 WPKN: EXYTE7 +++++++++++++++++++++++ Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) Erstnotiz: offen; Börsengang oder Verkauf als Optionen Branche: Autozulieferer Unternehmenssitz: Nürnberg +++++++++++++++++++++++ Hensoldt Holding GmbH Erstnotiz: offen Branche: Rüstung Unternehmenssitz: Taufkirchen Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) Erstnotiz: 2. Halbjahr 2020 Branche: Automobiltechnik +++++++++++++++++++++++ Domicil Real Estate Group Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 Branche: Immobilien-Investment-Manager Unternehmenssitz: München Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: 2. Halbjahr 2020 Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 +++++++++++++++++++++++ Smava GmbH Erstnotiz: offen Branche: Online-Kreditvermittler Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Getyourguide Erstnotiz: offen Branche: Buchungsplattform für Touren Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar +++++++++++++++++++++++ HSE24 Group Erstnotiz: geplant 2019 Branche: Shopping-TV-Sender Unternehmenssitz: Ismaning Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden +++++++++++++++++++++++ Congatec Holding AG Erstnotiz: 2020 Branche: Elektronik/Computermodule Unternehmenssitz: Deggendorf Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: neue Aktien im Volumen von ca 80 Millionen Euro sowie von ca 10 Millionen Euro aus Bestand der Altaktionäre Greenshoe: 15 Prozent des Angebots Konsortialführer: Bryan, Garnier & Co und Commerzbank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners +++++++++++++++++++++++ Takko Fashion Erstnotiz: offen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte ++++++++++++++++++++++ Novomatic Erstnotiz: offen Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich +++++++++++++++++++++++ 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: offen +++++++++++++++++++++++ Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: offen Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++ E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen +++++++++++++++++++++++ Leifeld Metal Spinning AG Erstnotiz: offen Branche: Maschinenbau Unternehmenssitz: Ahlen Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Syntellix AG Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor Branche: Implantat-Technologie Unternehmenssitz: Hannover Segment: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPKN: A0SLQ9 +++++++++++++++++++++++ Curevac AG Erstnotiz: offen Branche: Biopharma Unternehmenssitz: Tübingen Segment: voraussichtlich an einer US-Börse +++++++++++++++++++++++ Deutsche Lithium GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Bergbauunternehmen Unternehmenssitz: Freiberg +++++++++++++++++++++++ Novem Gruppe Erstnotiz: Börsengang Option Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen Unternehmenssitz: Vorbach Unternehmensbewertung: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Social Chain AG Erstnotiz: Mitte 2020 Branche: Social Publishing, Social Marketing, Social Commerce Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ N26 Bank GmbH Erstnotiz: offen Branche: Smartphone-Bank Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Veganz GmbH Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022 Branche: vegane Lebensmittel Unternehmenssitz: Berlin ===

