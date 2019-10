Er erwäge alles einschliesslich Fusionen, Übernahmen und einem Verkauf, sagte der Manager in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg in New York. "Alles steht derzeit zur Diskussion. Wir können nichts ausschliessen."Insidern zufolge hatte die UBS mit der Deutschen Bank im Frühjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...