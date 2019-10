Investment von Brunnur Ventures stärkt Führungsrolle von Laki Power bei der Echtzeitüberwachung von Hochspannungsleitungen zur Übertragung und Verteilung von Strom

Laki Power (www.lakipower.com), führend im Bereich Echtzeit-Überwachung für Hochspannungsleitungsinfrastruktur, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner ersten Finanzierungsrunde mit institutionellen Investoren unter der Leitung von Brunnur Ventures bekannt. Das neue Kapital wird für die Weiterentwicklung des Portfolios an Sensorprodukten für Hochspannungsleitungen des Unternehmens eingesetzt, das auf einer einzigartigen, zum Patent angemeldeten Plattform für die Energiegewinnung basiert.

Inductively powered and sited directly on the phase wire, our LKX-range of sensors provides fully-autonomous, next-generation monitoring capabilities for high-voltage transmission and distribution infrastructure. (Photo: Business Wire)