Der Schweizer-schwedische Technologiekonzern ABB hat die Mehrheit an dem an der chinesischen Firma Chargedot übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai liefert AC- und DC-Ladestationen mit der zugehörigen Softwareplattform u.a. an Hersteller von E-Fahrzeugen, Ladenetzbetreiber und Immobilienentwickler. Die Transaktion, mit der ABB für einen nicht bezifferten Betrag 67 Prozent der Anteile übernimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...