Graz (ots) - Semino Rossi tourt mit seinem neuen Album, den Hits der letzten 15 Jahre und jeder Menge weiterer Überraschungen durch 7 Länder und 61 Städte.Ab Herbst 2020 geht Semino Rossi, der absolute Star der Herzen, auf große Tournee. Seine musikalische Reise führt ihn durch 7 Länder mit insgesamt 61 Konzerten. Mit an Bord hat Semino Rossi selbstverständlich sein brandneues Erfolgsalbum "So ist das Leben".Der charismatische Ausnahmekünstler mit argentinischen Wurzeln hat mit einer märchenhaften Karriere längst den Schlager-Olymp erklommen. Live-Auftritte sind der Gratmesser jedes Sängers und Semino Rossi kann für sich behaupten, dass sein Können die Messlatte im Schlagergeschäft sehr hoch legt. Wenn Semino auf der Bühne steht, merkt das Publikum nach den ersten Zeilen, dass dort jemand steht, der mit ganzer Seele singt und spricht, der etwas aus seinem Innersten offenbart. Semino Rossis Entertainerqualitäten, sein charmanter Humor sind stets die persönliche Handschrift seiner variantenreichen und emotionsgeladenen Konzerte. Auch in punkto Bühnendesign wird diese Tournee Herausragendes bieten. Ein phantastisches Bühnendesign und modernste Ton-, Licht- und LED-Technik werden den würdigen Rahmen für Semino Rossi bieten.Mit der großen Jubiläums-Tour lädt Semino Rossi alle Fans ein, ihn ein weiteres Stück auf seinem musikalischen Weg zu begleiten und gemeinsam unvergessliche Stunden zu erleben.Tickets bei www.eventim.de (https://www.ots.at/redirect/eventim4), www.oetickets.com (https://www.ots.at/redirect/oeticket8), www.ticketcorner.ch (https://www.ots.at/redirect/ticketcorner3) und allen Vorverkaufsstellen.SEMINO ROSSI "SO IST DAS LEBEN" - DIE GROSSE JUBILÄUMS-TOUR 2020/2021Wien Mi 07.10.2020 | Köln Mi 14.10.2020 | Oberhausen Do 15.10.2020 | München Fr 23.10.2020 | Luzern Sa 24.10.2020 | Würzburg Mi 04.11.2020 | Berlin Do 05.11.2020 | Leipzig Fr 06.11.2020 | Aalborg Mi 21.04.2021 | Odense Do 22.04.2021 | Kiel Fr 23.04.2021 | Rostock Mi 28.04.2021 | Hamburg Do 29.04.2021 | Schwerin Fr 30.04.2021 | Hof Mi 05.05.2021 | Dresden Do 06.05.2021 | Braunschweig Fr 07.05.2021 | Cottbus Sa 08.05.2021 | St. Gallen Fr 14.05.2021 | Basel Sa 15.05.2021 | Bern So 16.05.2021 | Esch-sur-Alzette Di 25.05.2021 | Nürnberg Do 27.05.2021 | Ingolstadt Fr 28.05.2021 | Ulm Sa 29.05.2021 | Graz Di 01.06.2021 | Innsbruck Mi 02.06.2021 | Kempten Do 03.06.2021 | Regensburg Fr 04.06.2021 | Frankfurt / Main Sa 05.06.2021 | Passau Mi 09.06.2021 | Wien Do 10.06.2021 | Salzburg Fr 11.06.2021 | Villach Sa 12.06.2021 | Saarbrücken Do 14.10.2021 | Freiburg Fr 15.10.2021 | Zürich Sa 16.10.2021 | Mannheim Do 21.10.2021 | Trier Fr 22.10.2021 | Stuttgart Sa 23.10.2021 | Dornbirn So 24.10.2021 | Freistadt Do 28.10.2021 | St. Pölten Fr 29.10.2021 | Linz Sa 30.10.2021 | Koblenz Mi 03.11.2021 | Erfurt Do 04.11.2021 | Riesa Fr 05.11.2021 | Zwickau Sa 06.11.2021 | Hertogenbosch Do 11.11.2021 | Hasselt Fr 12.11.2021 | Bonn Sa 13.11.2021 | Neubrandenburg Do 18.11.2021 | Frankfurt / Oder Fr 19.11.2021 | Magdeburg Sa 20.11.2021 | Hannover Do 25.11.2021 | Lingen Fr 26.11.2021 | Aurich Sa 27.11.2021 | Wetzlar Mi 01.12.2021 | Siegen Do 02.12.2021 | Bielefeld Fr 03.12.2021 | Bremen Sa 04.12.2021