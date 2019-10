FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 209 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4300 (6040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 345 (360) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ASTON MARTIN TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 346 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED -0.14% TO 7314 (CLOSE: 7324.47) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS INFORMA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 723 (857) PENCE - GOLDMAN CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4170 (4250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1160 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 568 (510) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 709 (590) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RDI REIT PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2378 (2178) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DRAX GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 360 (320) PENCE - HSBC RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1070 (910) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 200 (245) P - MORGAN STANLEY CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1915 (2020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1600 (2100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 490 (560) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC INITIATES GVC HOLDING WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1060 PENCE - RBC INITIATES WILLIAM HILL WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 220 PENCE - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1125 (1085) PENCE - 'BUY'



