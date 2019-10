Von Kim Richters

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Industriekonzern ABB will eine 67-prozentige Beteiligung am Elektromobilitätsunternehmen Shanghai Chargedot New Energy Technology Co übernehmen. Das chinesische Unternehmen, das Ladestationen und Softwareplattformen für Kunden wie beispielsweise Elektrofahrzeughersteller herstellt, soll ABB dabei helfen, das Unternehmensportfolio im Bereich Elektromobilität zu verstärken, wie die Schweizer mitteilten.

ABB äußerte sich nicht zu den finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung und kündigte an, dass es seinen Anteil an Chargedot in den nächsten drei Jahren erhöhen könnte. Die Transaktion soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/fks/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.