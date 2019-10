Frankfurt (ots) - Zum vierten Mal bester Unternehmenssprecher. Wie geht das? Vielleicht braucht es gar keine Erklärung und es war sogar zwingend, dass Deutschlands Wirtschaftsjournalisten Jan Runau erneut auf Platz 1 im Ranking der besten Sprecher gehoben haben. Der Adidas-Sprecher nennt drei Zutaten für seinen Erfolg. Zum einen ein erfolgreiches Unternehmen in einer attraktiven Branche, was "alles andere sehr viel einfacher macht". Dann ein CEO, der nicht auf den Mund gefallen ist und zuletzt ein leidenschaftliches Presseteam.Den zweiten Platz beim traditionellen Sprecher-Ranking des "Wirtschaftsjournalist" belegt in diesem Jahr Thomas Voigt von der Otto Group. Auf dem dritten Platz ist Matthias Poth von Covestro. Auf dem letzten der insgesamt 100 Plätze steht Apple und deren Agentur PRfection. Apple löst damit Facebook als Schlusslicht ab. Der Unterschied der beiden ist allerdings beachtlich. Während Facebook-Sprecherin Tina Kulow nun auf dem vorletzten Platz noch die Note 3,92 schaffte, überschritt Apple als einziges Unternehmen sogar deutlich die 4 (exakt: 4,52).Neben der Gesamtwertung erstellt der "Wirtschaftsjournalist" auch Branchenwertungen. Bei den Banken liegt Max-Valentin Löbig von der ING DiBa auf Platz 1. Die Autoindustrie führt Felix Gress von Continental an. Jens Scheiber von EnBW ist der beste Sprecher im Segment Energie. Claus Zemke von Lanxess liegt bei der Chemie vorne, Alexander Leinhos von Vodafone hat den Spitzenplatz in der Branche IT/Telekom.Abgefragt wurde auch die Arbeit der Verbandssprecher. Melanie Schmergal vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist auf Platz 1 und damit beste Verbandssprecherin 2019. Auf Platz 2 ist Oliver Santen vom Bundesverband Deutscher Banken und auf Platz 3 landete Holger Paul vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Den letzten Platz in der Liste der Verbandssprecher belegt wie bereits im Vorjahr Eckehart Rotter, Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie.Die kompletten Ergebnisse sind im aktuellen "Wirtschaftsjournalist" veröffentlicht, der im Medienfachverlag Oberauer erscheint. Das E-Paper ist im iKiosk oder hier erhältlich: www.newsroom.de/shop.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail:johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/4415998