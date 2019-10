"Zwar schmerzt der Blick in den Rückspiegel zuweilen, aber er kann auch helfen, Parallelen aufzudecken und damit Fehler nicht zu wiederholen."Zürich - In schwierigen Zeiten die richtigen Aktien zu finden, ist naturgemäss eine knifflige Aufgabe. Und wer kennt nicht das Gefühl, sich im Nachhinein eingestehen zu müssen: Hätte ich damals nur die Aktie X oder die Aktie Y gekauft. Dieses Gefühl ist selbstverständlich auch professionellen Investoren nicht fremd. Zwar schmerzt der Blick in den Rückspiegel zuweilen, aber er kann auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...