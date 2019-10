Geretsried (ots) - Franco Fresco, Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen, gehört nach dem aktuellen Ranking des Magazins FOCUS-Business zu den Top-500-wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. So konnte das Unternehmen, das seit 2014 Tiefkühlpizzen unter der Marke Gustavo Gusto herstellt, Platz 6 in den Top 100 der Wachstumschampions und Platz 1 in der Branchenwertung (Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Tourismus und Freizeit) erreichen."Wir - unser ganzes Team von Franco Fresco - sind sehr stolz, zu den Gewinnern im Wachstumsranking von FOCUS zu gehören. Das zeigt, dass wir mit unserer Unternehmensvision - eine Tiefkühlpizza herzustellen, die wie in einem guten italienischen Restaurant schmeckt - unseren Anstrengungen, unserer Motivation, unserer Begeisterung, unserer Qualitäts-Orientierung und unseren Investitionen in die Zukunft, richtig liegen", freut sich Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Franco Fresco. Das Unternehmen stellt Premium-Tiefkühlpizzen unter der Marke Gustavo Gusto her. "Wir bedanken uns auch bei den Partnern im Lebensmittelhandel, die uns bei der Verwirklichung der innovativen Ideen und Visionen vertrauen und unterstützen", so Schramm weiter.Franco Fresco ist erst vor fünf Jahren als Tiefkühlpizzahersteller gestartet. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich bis zu 80.000 - von Hand geformte - Tiefkühlpizzen her und beschäftigt rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Produktionsstandort in Geretsried (Bayern). "Franco Fresco, dessen Gustavo-Gusto-Pizzen inzwischen in 14.000 deutschen Supermärkten erhältlich sind, eroberte sich durch erstklassige Zutaten und wortwitziges Marketing eine völlig neue Zielgruppe. Ein Drittel der Kunden waren vorher keine Konsumenten von Tiefkühl-Pizza", stellte dann auch FOCUS-Business bei der Bewertung fest.Unter der Marke Gustavo Gusto werden derzeit sechs verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen angeboten. Ganz neu ist die Apfel-Zimt-Tiefkühlpizza, die in Kooperation mit der SAT.1-Kochshow "The Taste" bis Ende Dezember in das Sortiment aufgenommen wurde und seit wenigen Wochen im Handel ist. Bei den weiteren Sorten handelt es sich um die Pizzen: Margherita, Prosciutto e Funghi, Salame, Tonno e Cipolla und Spinaci e Ricotta.Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizza der Größe einer originalen Restaurantpizza. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig wird schonend von Hand ausgebreitet und mit feinem laktosefreiem Mozzarella bzw. Ricotta oder Mascarpone sowie nur mit hochwertigen - soweit möglich - regionalen Zutaten belegt. Der Teig hat eine extra lange natürliche Reifezeit und wird auf Schamottestein bei über 400 Grad knusprig vorgebacken. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit. So kommt beispielsweise nur handgeangelter Thunfisch auf die Pizza Tonno e Cipolla. Franco Fresco ist zudem seit Mai 2019 zertifiziert und trägt als einziger Tiefkühlpizzahersteller in Deutschland die Siegel "Klimaneutrales Unternehmen" und "Klimaneutrales Produkt". Das Unternehmen wurde vor kurzem auch mit dem Wirtschaftspreis 2019 vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für "herausragende unternehmerische Aktivitäten" und mit dem Branchen-Award BESTSELLER 2019 des Fachmagazins Rundschau für den Lebensmittelhandel für die erfolgreiche Pizza-Produktneuheit "I like Prosciutto" ausgezeichnet.So wurden die Wachstumschampions 2020 ermitteltDas Hamburger Unternehmen Statista ermittelte die Liste. Aus rund 2 Millionen Unternehmen wurden 12.500 Firmen mit signifikantem Mitarbeiter- oder Umsatzwachstum herausgefiltert. Die Unternehmen mussten 2015 einen Mindestumsatz von 100.000 Euro erwirtschaftet und eine durchschnittliche Wachstumsrate von über 16,7 Prozent erzielt haben. Aus dann insgesamt 1.654 Unternehmen wurden die wachstumsstärksten Firmen in 21 Branchen ausgewählt. Die Firmen erhalten nun als Auszeichnung das FOCUS-Siegel "Wachstumschampion 2020". Die 500 Unternehmen im Ranking haben zusammengenommen 61.000 neue Stellen geschaffen, davon 25.500 in der IT- und Software-Branche. Das vollständige Ranking ist Teil der aktuellen Ausgabe von FOCUS Business. (Quelle: FOCUS-Business und Statista).Über Gustavo GustoGustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Pizzeria-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch - nach italienischem Rezept - mit feinstem Mozzarella und hochwertigen, weitestgehend regionalen Zutaten hergestellt. Derzeit bietet das Unternehmen sechs unterschiedliche Sorten an, die es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland und Österreich zu kaufen gibt. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es bundesweit in den Filialen/Märken von Combi, EDEKA, famila, Feneberg, Galeria Gourmet, Globus, HIT, Karstadt Lebensmittel, Netto, PENNY, real, REWE, V-MARKT und Wasgau. In Österreich bieten BILLA, MERKUR und MPreis die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto an. Außerdem gibt es die Produkte auch online via Amazon Fresh und im Rewe Online-Shop.Weitere Informationen unter www.gustavo-gusto.de, bei Facebook (https://de-de.facebook.com/pizzagustavogusto/) und Instagram (https://www.instagram.com/pizzagustavogusto/)