Der als reichster Tscheche geltende Unternehmer Petr Kellner steigt ins Fernsehgeschäft ein. Seine Investmentfirma PPF plant die Übernahme des US-Unternehmens Central European Media Enterprises (CME), das zahlreiche Privatsender in Tschechien, Bulgarien, Rumänien, Slowenien und der Slowakei betreibt. Beide Seiten hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte die PPF-Gruppe am Montag in Prag mit. Die CME-Aktionäre und die Wettbewerbsbehörden müssten der Übernahme noch zustimmen. Der Preis der Transaktion beläuft sich CME zufolge auf umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro.

Das US-Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben mehr als 30 Fernsehkanäle mit mehr als 45 Millionen Zuschauern - darunter Nova, den meistgesehenen Privatsender Tschechiens. Die Übernahme von CME ergänze das Telekommunikationsgeschäft von PPF in Mittelosteuropa, teilte Kellner mit. "Wir wollen die natürlichen Synergien zwischen der Produktion und der Distribution von Inhalten nutzen", sagte der 55-Jährige. PPF hatte 2014 bereits die tschechische Sparte des Festnetz- und Mobilfunkbetreibers O2 übernommen.

Die Zeitschrift "Forbes" führt Kellner in ihrer Liste der reichsten Tschechen 2019 auf Platz eins auf. Sein Vermögen werde auf 350 Milliarden Kronen, umgerechnet rund 13 Milliarden Euro, geschätzt. Den Grundstock dafür hatte er während der Privatisierung des Staatseigentums in den 1990er Jahren gelegt./hei/DP/stw

AXC0120 2019-10-28/11:55