München (ots) -- Authentische Zielgruppenansprache mit jungen Content Creators-"Love Island"-Publikumsliebling Melissa ist das erste Talent imPortfolio Der RTLZWEI-Vermarkter EL CARTEL MEDIA erweitert sein Angebot für den Werbemarkt um ein eigenes Influencer Management. Unter dem Namen "La Familia Artists" werden die Talente exklusiv vermarktet.RTLZWEI erreicht mit seinem Programm besonders viele junge Zuschauer - im linearen TV und auf zahlreichen digitalen Plattformen. Diese Expertise hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Social-Media-Stars hervorgebracht, darunter Carmushka, Ana Johnson, Yvonne Pferrer und Sandra Lambeck. Um seine Kunden noch besser bei der Kreation und Umsetzung crossmedialer Kampagnen zu unterstützen, nimmt EL CARTEL MEDIA ab sofort Influencer in sein Portfolio auf.Das erste exklusiv vermarktete Talent ist Melissa. Die 24-jährige Schwäbin gehörte zu den beliebtesten Teilnehmerinnen der jüngst zu Ende gegangenen dritten Staffel von "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" und verzauberte die Fans und den prominenten Zuschauer Pietro Lombardi gleichermaßen. Mit mehr als 400.000 Followern hat ihr Instagram-Profil in den vergangenen Wochen einen rasanten Aufstieg hingelegt. Gestartet war sie mit 300 Followern.Mit weiteren vielversprechenden jungen Talenten aus der Welt von RTLZWEI und darüber hinaus finden derzeit Gespräche statt.Stephan Karrer, Geschäftsführer EL CARTEL MEDIA: "Influencer sein heißt, nahe bei den Fans zu sein, Menschen mit viel Gefühl und Spaß für eine Sache oder das Leben zu begeistern. 'La Familia Artists' soll jungen Talenten helfen, ihre Geschichten optimal zu erzählen. Und mit ihrer Hilfe wollen wir auch die Geschichten unserer Kunden neu und überraschend erzählen.""La Familia Artists" legt beim Management, der Beratung und Karriereentwicklung seiner Influencer und Content Creators großen Wert auf ein faires und partnerschaftliches Verhältnis. Künstler wie Werbekunden profitieren von den zahlreichen Touchpoints mit den Zielgruppen, die RTLZWEI bietet. Das Spektrum geht von TV-Formaten, über YouTube- und Social-Media-Kanäle bis zu Events und dem Label EL CARTEL MUSIC.Ziel ist es, junge Künstler durch das breite Netzwerk von RTLZWEI bestmöglich in ihrem kreativen Schaffen zu unterstützen und damit zu idealen Partnerinnen und Partnern für innovative Markenkommunikation zu machen.Über EL CARTEL MEDIAEL CARTEL MEDIA ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zudem bietet EL CARTEL MEDIA der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.