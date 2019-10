Emsdetten (ots) - Mittlerweile existieren sehr viele Konferenzen im deutschsprachigen Raum, die sich mit den stetigen Neuerungen des Digitalen Marketings auseinandersetzen. Diese Veranstaltungen werden - gerade im Bereich Teilnehmerzahlen - von Mal zu Mal immer größer. Die Online-Marketing-Agentur Bloofusion aus dem Münsterland stellt sich allerdings diesem Trend entgegen. Sie setzt mit ihrer BLOO:CON 2020 ein eindeutiges Statement für Qualität und gegen Quantität.Intensive Wissensvermittlung, persönlicher Dialog, maximal 150 Konferenz-Teilnehmer: Das sind die grundlegenden Rahmenbedingungen für die BLOO:CON am 30. Januar 2020 im Stadthotel Münster in Münster (Westf.). Zum achten Mal treffen sich Marketingverantwortliche, Teamleiter/-innen und Geschäftsführer/-innen der Online-Marketing-Branche, um alles über Trends, wichtige Änderungen und interessante Fallstudien zu erfahren.Die Strategie-Update-Konferenz hat sich zum Ziel gemacht, ihren Besuchern die neuesten Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt aufzuzeigen. Der interdisziplinäre Ansatz soll jedem einzelnen Besucher dabei helfen, Änderungen hinsichtlich ihrer Relevanz zu bewerten und darauf die eigene Online-Marketing-Strategie für 2020 auszurichten.Ganz neu: die kostenlose BLOO:CON Sprechstunde. Parallel zu den Vorträgen auf der Main Stage können Konferenzbesucher - nach vorheriger Anmeldung - ihr ganz persönliches Online-Marketing-Problem mit einem Experten besprechen.Das Event startet am Vortag der Konferenz, dem 29. Januar 2020. An diesem Tag finden zwei praxisorientierte Tagesseminare zu den Themen "On-Page-SEO für Einsteiger" und "Strategisches Content-Marketing" statt. Die Gruppengröße ist auf maximal 10 Teilnehmer limitiert, da eine eingehende Schulung anhand realer Beispiele geplant ist. Im Anschluss daran können die Teilnehmer in unmittelbarer Nähe zur BLOO:CON-Location bei einem Networking-Abend weitere Kontakte knüpfen, sich besser kennenlernen, Erfahrungen austauschen und sich auf den Konferenztag einstimmen.Tickets für die Konferenz und die Seminare sind ab sofort auf Xing erhältlich. Mehr Infos zu Tickets, Preisen, Agenda und vielem mehr unter www.bloocon.de.Pressekontakt:Bloofusion Germany GmbHMandy ReckertElbersstr. 848282 EmsdettenWeb: www.bloocon.deMail: info@bloocon.deOriginal-Content von: Bloofusion Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58008/4416091