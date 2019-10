Berlin/Bonn (ots) - Auch am Tag nach der schweren Niederlage der CDU bei der Landtagswahl gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Christdemokraten ihre Meinung zu einer gestärkten Linkspartei verändern könnten. "Es gibt keine Koalition mit der Linken und der AfD. Wir müssen nach Wahlen das einhalten, was wir vorher gesagt haben", so CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Morgen bei phoenix. Mit der Linkspartei könne es aus unterschiedlichen Gründen keine Zusammenarbeit geben. "Sie hat bis heute nicht anerkannt, dass die DDR ein Unrechtsstaat war", erklärt Ziemiak die CDU-Strategie.



