Mit weniger Gewinn haben Analysten gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß: Der Vorsteuergewinn der Großbank HSBC ist um 18 Prozent eingebrochen. Vorstandschef Quinn muss sparen.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, die Unruhen in Hongkong und das Brexit-Chaos bringen die britische Großbank HSBC ins Schlingern. Europas größtes Geldhaus, das den Großteil seiner Einnahmen in Asien erwirtschaftet, hat im vergangenen Quartal deutlich weniger verdient als erwartet und kappte seine Prognosen für das kommende Jahr.

Interims-Vorstandschef Noel Quinn kündigte weitere Sparmaßnahmen an. "Unsere bisherigen Pläne reichen nicht mehr aus, um das Geschäft auf Vordermann zu bringen", sagte er an diesem Montag. Die HSBC-Aktien gehörten an der Börse in London zu den größten Verlierern. Sie fielen um bis zu 4,3 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 590 Pence und steuerten auf den größten Tagesverlust seit rund zweieinhalb Jahren zu.

Im dritten Quartal brach der Vorsteuergewinn um 18 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar ein. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 5,3 Milliarden Dollar gerechnet. Die Bank geht außerdem davon aus, ihre bisher in Aussicht gestellte Eigenkapitalrendite ...

