Hinweise auf eine weitere Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit dürften die Wall Street auch zu Beginn der neuen Woche stützen. Es verstärkt sich bei den Investoren die Hoffnung auf ein "Phase-eins-Abkommen" - einen ersten Schritt im Handelsstreit zwischen den beiden Ländern. "Es ist der Auftakt zu einer möglicherweise marktbewegenden Woche", so Stratege Stephen Innes von AxiTrader. Im Wochenverlauf steht auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Hier wird mit einer weiteren Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Dazu kommt der US-Arbeitsmarktbericht für den Oktober am Freitag.

Daneben tagt auch noch die Bank of Japan und es steht dem Markt die heftigste Woche der laufenden Berichtssaison bevor. Unter anderem mit den Ergebnissen von Apple, Facebook, AT&T und der Google-Mutter Alphabet - letztere wird ihre Zahlen nach der Schlussglocke veröffentlichen.

Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,2 Prozent.

Neuigkeiten gibt es auch zum Brexit-Thema. Die EU-Staaten haben sich auf eine Verschiebung um weitere drei Monate bis Ende Januar geeinigt. Sollte London das Austrittsabkommen aber früher ratifizieren, ist auch ein Austritt zum 1. Dezember oder 1. Januar möglich. Nachdem es Premierminister Boris Johnson nicht gelungen war, den mit der EU ausgehandelten Vertrag durch das Parlament zu bringen, plant er Neuwahlen für den 12. Dezember. Darüber soll am Nachmittag das britische Parlament entscheiden.

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Microsoft-Aktie in den Handel starten. Der Software-Konzern hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag für das Cloud-Projekt Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) im Volumen von 10 Milliarden Dollar erhalten. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv, nachbörslich ging es am Freitag um 3 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.