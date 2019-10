Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat die Einigung der EU-Staaten für einen Brexit-Aufschub bis Ende Januar 2020 als "gute Nachricht" bezeichnet. Es gebe nun keine Gefahr mehr, dass ein "katastrophaler" EU-Austritt ohne Abkommen unmittelbar bevorstehe, schrieb der Labour-Politiker am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Zugleich sprach er sich für ein neues Referendum aus.

Die Entscheidung für eine flexible Verlängerung fiel am Montag bei einem Treffen der EU-Botschafter in Brüssel. Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingen, ist der britische EU-Austritt demnach auch vor Fristende möglich. Stichtag wäre dann jeweils der erste Tag des folgenden Monats. Weitere Verhandlungen über das Austrittsabkommen schließt Brüssel aus. Premierminister Boris Johnson wollte Großbritannien ursprünglich am 31. Oktober aus der EU führen./si/DP/stw

