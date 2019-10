München (ots) - In der neuen "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Käthe und ich" spielt Christoph Schechinger den Psychologen Paul, der sich mit seiner Australian Shepherd Hündin Käthe auf tiergestützte Therapien spezialisiert hat. An ihrer Seite Mariele Millowitsch als Pflegeleiterin Hildegard, die mit Leidenschaft ihren Beruf ausübt und Paul in besonders schwiegen Fällen zu Rate zieht. Paul und Käthe sind ein eingespieltes Team und helfen Menschen nach Unfällen und Erkrankungen, den Weg zurück ins Leben zu finden.Im Auftaktfilm "Dornröschen" steht Wachkomapatientin Maria Thalbach (Muriel Baumeister) im Zentrum des Geschehens: Maria erlangt, wie durch ein Wunder, nach fünf Jahren wieder das Bewusstsein - aber um sie herum ist nichts mehr, wie es war. Ihr Ehemann Johannes (Stephan Szász) lebt mit einer neuen Frau zusammen, die Marias Tochter Johanna (Amely Trinks) ganz selbstverständlich Mama nennt. Für Maria ein schwerer Start zurück ins Leben und eine besondere Herausforderung für Paul und Käthe.In "Das Findelkind" muss Paul die Mutter eines ausgesetzten Säuglings finden und klären, ob er selbst der Vater sein könnte. Der Fall führt ihn zu einem traumatischen Ereignis, vor dessen Verarbeitung sich der Psychologe und Spezialist für tiergestützte Therapien bisher scheut. Besondere Unterstützung bekommt Paul dabei von seiner Hündin Käthe - die nicht nur ein intuitives Gespür für Patienten, sondern auch für den Kummer ihres Besitzers hat.Das Erste zeigt "Käthe und ich - Dornröschen" am Freitag, 1. November 2019, um 20:15 Uhr und in Wiederholung am 7. (14:15 Uhr), 8. (7:30 Uhr) und 10. November (12:25 Uhr) in ONE. Der zweite Film der Reihe "Käthe und ich - Das Findelkind" ist in der Woche darauf am Freitag, 8. November 2019, um 20:15 Uhr im Ersten und in Wiederholung am 14. (14:15 Uhr), am 15. (7:30 Uhr) und am 17. November (12:45 Uhr) in ONE zu sehen.Beide Filme sind online first in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/daserste zu sehen: "Dornröschen" ab Mittwoch, 30. Oktober (20:15 Uhr) und "Das Findelkind" ab Mittwoch, 6. November (20:15 Uhr)."Käthe und ich" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Ivo-Alexander Beck und Brigitte Müller. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/ Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deGrabner | Beeck | Kommunikation, Rolf GrabnerTel. 030 - 3030630, E-Mail: rg@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4416152