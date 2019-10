Heidelberg (ots) - Das METROPOLINK - Festival für urbane Kunst wurde am vergangenen Donnerstag in Hamburg mit dem PR-Bild Award 2019 in der Kategorie "Social Media Story" ausgezeichnet. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung mit rund 250 geladenen Gästen aus der Medien- und PR-Branche im resonanzraum St. Pauli konnte Kurator Pascal Baumgärtner den Award aus den Händen der Moderatoren Sabrina Ziegler und Carsten Spengemann entgegennehmen.Mit der Fotografie eines Gemäldes der Künstler Herakut aus dem Jahr 2018 (Fotograf: Tim Überrhein) konnte sich Metropolink gegen mehr als 600 Bewerber durchsetzen und die begehrte Trophäe mit in die "Rugby-Hauptstadt Heidelberg" (O-Ton Moderator Spengemann) nehmen. Das großformatige Gesicht eines Jungen auf einer Fassade des Heidelberger Patrick-Henry-Village überzeugte die Öffentlichkeit im Publikumsvoting und auch die zehnköpfige Jury durch seine Intensität - vereinzelte Jurymitglieder sprachen von "echter Gänsehaut" beim Betrachten des Bildes.Pascal Baumgärtner kommentiert: "Metropolink schafft neue Perspektiven auf die Stadt und deren öffentliche Räume und verwandelt Heidelberg mit 65 großformatigen Kunstwerken in eine der wichtigsten Städte für Streetart in Deutschland. Der PR-Bild Award ist Bestätigung und Motivation zugleich dafür, dass wir hier das Richtige tun."Baumgärtners besonderer Dank gilt seinem Team und seinen Hauptpartnern: Stadt Heidelberg (www.heidelberg.de), Sparkasse Heidelberg (www.sparkasse-heidelberg.de), Stadtwerke Heidelberg (www.swk.de), der Fritz-Fels-Fachspedition (www.fels-heidelberg.de), Benz-Baustoffe (www.benz-baustoffe.de), Montana Cans (www.montana-cans.com) und Maler Hauck (www.malerhauck.de). "Bei den Oscars oder ähnlichen Preisen finde ich den Dank der Gewinner an die Sponsoren immer unnötig", so Baumgärtner, "aber in unserem Fall ist es mir wichtig, den Partnern ganz explizit zu danken. Denn ohne Partner kein Festival."Bereits zum 14. Mal verleiht die dpa-Tochter news aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen. Neben Metropolink konnte auch Udo Lindenberg einen Award in der Kategorie "Portrait" gewinnen - und zum PR-Bild des Jahres in Deutschland wurde ein Drohnenfoto der Hamburger Elbphilharmonie im Nebel (Fotograf: Konstantin Beck für Hamburg Marketing) gekürt. Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: https://www.pr-bild-award.de/sieger2019.Über METROPOLINKDas Heidelberger Streetart-Festival METROPOLINK verändert seit 2015 die Perspektiven auf die Stadt. Mehr als 50 renommierte Künstler aus aller Welt, darunter Stars der Szene wie Bordalo II, Hendrik Beikirch, Sam3 oder Herakut holte Kurator Pascal Baumgärtner mittlerweile in die Region. Häuserfassaden werden zu Kunstwerken verwandelt. Das Festival unter der Schirmherrschaft von Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ist eng mit der Stadtentwicklung verbunden. METROPOLINK begreift künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum als Möglichkeit, diesen für das Gemeinwesen zurückzugewinnen. Öffentlicher Austausch ist möglich und erwünscht. Kulturelle Brücken sollen im visuellen Kontext geschlagen werden. www.metropolink-festival.de.Pressekontakt:METROPOLINKc/oCP KommunikationChristian PrechtlTel: +49 (0)177 2828 111Mail: info@cpkomm.deWeb: www.cpkomm.deOriginal-Content von: METROPOLINK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134305/4416150