Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, hat die Entscheidung der EU-Staaten für einen flexiblen Brexit-Aufschub begrüßt. "Das gibt dem Vereinigten Königreich mehr Zeit, klarzumachen, was es will", schrieb Sassoli am Montag auf Twitter. Das Europaparlament werde den Brexit-Vertrag in der Zwischenzeit eingehend prüfen.

Die EU-Staaten hatten sich am Montagvormittag auf einen Aufschub des britischen EU-Austritts bis Ende Januar 2020 geeinigt. Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingen, ist der Brexit demnach auch vor Fristende möglich. Stichtag wäre dann jeweils der erste Tag des Folgemonats. Somit wäre der Brexit auch zum 1. Dezember oder zum 1. Januar möglich./wim/DP/zb

AXC0137 2019-10-28/12:49