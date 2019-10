Bei ams hat ein Investor in den abgelaufenen Tagen offenbar ordentlich Aktien verkauft. Der Assetmanager APG hat den Anteil von höher 5 Prozent auf nunächst 4,8 Prozent (per 17. Oktober) der Stimmrechte reduziert und hält per 26. Oktober nur noch 2,7 Prozent. Auch die Norges Bank handelt fleißig ams-Aktien. Anfang Oktober hielt der norwegische Staatsfonds noch mehr als fünf Prozent an ams, per 23. Oktober waren es 2,94 Prozent. Apropos ams: Die Analysten der MainFirst Bank bleiben bei der Outperform-Empfehlung für die ams-Aktie, erhöhen das Kursziel aber leicht von 60,0 auf 62,0 Franken.AMS ( Akt. Indikation: 42,58 /42,75, 1,63%) Am 6. November präsentiert Andritz die Zahlen für das 3. Quartal. Die Analysten der Baader Bank gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...