LONDON (Dow Jones)--Delivery Hero soll nach Ansicht von Takeaway.com bei der außerordentlichen Hauptversammlung über den geplanten Zusammenschluß von Takeaway.com und Just Eat plc nicht abstimmen. Der niederländische Essenslieferdienst sieht beim Aktionär Delivery Hero einen Interessenskonflikt und habe dies dem Berliner MDAX-Unternehmen mitgeteilt, kommunizierte die Takeaway.com NV am Montag.

Bei Delivery Hero sei die Prosus NV einer der größten Aktionäre. Prosus hat in der vergangenen Woche ebenfalls ein Übernahmeangebot für Just Eat vorgelegt, das mit dem von Takeaway.com konkurriere. Deshalb habe Delivery Hero einen Interessenskonflikt. Hinter Prosus verbergen sich die europäischen Aktivitäten des südafrikanischen Technologiekonzerns Naspers Ltd. Bei Delivery Hero ist Naspers mit 22,75 Prozent der größte Einzelaktionär.

Prosus' Pläne, sowohl Just Eat als auch Delivery Hero Teil seines globalen Geschäfts mit Essens-Bestell- und Lieferdiensten zu machen, stelle einen weiteren Interessenskonflikt dar, so Takeaway.com.

"Wir kommentieren nicht, wie wir unsere Stimmrechte ausüben wollen", sagte Delivery-Hero-Sprecher Vincent Pfeifer. Delivery Hero hat 2018 das deutsche Geschäft an Takeaway.com verkauft und hält seitdem Aktien an Takeaway.com.

October 28, 2019 08:05 ET (12:05 GMT)

