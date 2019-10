Anlegern steht eine spannende Handelswoche ins Haus. Dem deutschen Leitindex fehlt nur mehr sehr wenig zur runden Marke von 13.000 Punkten. Zudem stehen eine ganze Reihe von Quartalszahlen an. Allein aus den USA werden sich mit Alphabet, Facebook und Apple gleich drei Index-Schwergewischte in die Bücher schauen lassen. Auf was sollten sich Anleger nun also einstellen? Eine Einschätzung von Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.