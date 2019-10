Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Tiffany & Co angesichts von LVMH bestätigter Übernahmegespräche von 113 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seinen Augen sei der US-Juwelier deutlich mehr Wert als die in einem Medienbericht genannten 120 US-Dollar je Aktie, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Montag vorliegenden Studie. Tiffany dürfte die Offerte schnell zurückweisen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 07:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-10-28/13:50

ISIN: US8865471085