EZB: Wachstum der Unternehmenskreditvergabe sinkt im September

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im September ebenso wie das Geldmengenwachstum verlangsamt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 3,7 (August: 4,3) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,4 (3,4) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf mit einer Jahresrate von 3,5 (3,5) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 5,9 (6,1) Prozent.

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Oktober wieder

Nach einer vorübergehenden Stabilisierung im Vormonat ist das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Oktober wieder gesunken. Das deutet auf steigende Arbeitslosenzahlen in den nächsten Monaten hin. Die Arbeitslosigkeitskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers ging um 0,7 Punkte auf 98,2 Punkte zurück.

Griechen holen ihr Geld nach Hause

Die Griechen haben das Ende der Kapitalverkehrskontrollen am 1. September zum Anlass genommen, große Mengen im Ausland geparktes Geld zurückzuholen. Wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, stiegen die Einlagen von Nicht-Banken bei griechischen Banken im September um 22,3 Milliarden Euro. Das war der höchste jemals gemessene monatliche Zufluss in das Land.

Walter-Borjans gegen fluchtartiges Verlassen der großen Koalition

Der Bewerber um den SPD-Vorsitz Norbert Walter-Borjans hat eine Fortsetzung der großen Koalition nicht von vornherein ausgeschlossen. Dem Deutschlandfunk sagte der SPD-Politiker, der mit Ko-Kandidatin Saskia Esken in die Stichwahl um den Vorsitz gehen wird, dass es für ihn um die Inhalte des Bündnisses gehe. "Ein einfaches, plattes, ich sage mal, fluchtartig raus, ohne Plan, das ist auch keine Lösung", so Walter-Borjans.

FDP will keine Regierungsbeteiligung in Thüringen

Die FDP will bei der Regierungsbildung in Thüringen kein Zünglein an der Waage werden. "Wir sind angetreten, das Rot-Rot-Grüne Bündnis in Thüringen zu beenden. Insofern stehen wir nicht zur Verfügung für eine wie auch immer geartete Beteiligung an dieser Regierung, und auch eine Tolerierung oder andere Unterstützung sehe ich nicht", sagte der Thüringer FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich in Berlin.

Bundesregierung will Anspruch auf schnelles Internet im Gesetz

Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr einen Gesetzesanspruch auf ein schnelles Internet schaffen. Dies werde ein Gegenstand der anstehenden Novelle des Telekommunikationsgesetzes sein, teilte ein Regierungssprecher am Montag mit und beantwortete damit eine Frage aus der Bundespressekonferenz vom Freitag. Derzeit würden die Bundesministerien für Verkehr und Wirtschaft einen Referentenentwurf erarbeiten. "Dieser wird voraussichtlich Ende des Jahres vorliegen", so der Sprecher.

Altmaier fordert bei Digitalisierung gemeinsames Vorgehen von Unternehmen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat an die Bereitschaft der Unternehmen appelliert, beim Thema Digitalisierung ihre Kräfte zu bündeln und die Weltmärkte in den Blick zu nehmen. Vor Beginn des Digital-Gipfels in Dortmund betonte der CDU-Politiker, dass Europa in der Plattformökonomie stärker mitspielen müsse. "Wer global denkt und seine Plattformen auch für andere öffnet, schafft den großen Durchbruch. Eines ist klar: Wir können nur in Europa und mit Europa erfolgreich sein", schreibt Altmaier in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.

EU-Staaten einig zu "flexibler" Brexit-Verlängerung bis Ende Januar

Noch vor den Beratungen des britischen Unterhauses über Neuwahlen haben sich die EU-Staaten auf eine Verschiebung des Brexits um weitere drei Monate geeinigt. Die Mitgliedsländer hätten dem britischen Antrag für eine Verlängerung bis Ende Januar zugestimmt, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Großbritannien könnte demnach auch zum 1. Dezember oder zum 1. Januar austreten, wenn London das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ratifiziert hat.

Demonstranten im Libanon errichten Straßensperren

Aus Protest gegen die Regierung haben Demonstranten im Libanon massive Straßensperren errichtet. Hunderte kreuz und quer abgestellte Fahrzeuge blockierten die wichtigste Autobahn des Landes auf der Nord-Süd-Route sowie weitere Straßen. Mit Sitzstreiks und Barrikaden blockierten Demonstranten auch andere Verkehrsadern. Bereits seit elf Tagen legt die Protestbewegung das öffentliche Leben im Libanon teilweise lahm.

Trump bei Baseball-Spiel in Washington ausgebuht

Kein herzlicher Empfang für Donald Trump im Baseball-Stadion: Der US-Präsident ist beim Besuch eines Spiels der World Series am Sonntag in Washington ausgebuht worden. Als Trump auf den Großbildschirmen im Stadion der Washington Nationals erschien, ertönten aus den Reihen des Publikums laute Buh-Rufe, Fans skandierten "Sperrt ihn ein". Trump besuchte das Finalspiel zwischen den Washington Nationals und den Houston Astros gemeinsam mit seiner Frau Melania.

Gouverneur ruft wegen Waldbrände Notstand für ganz Kalifornien aus

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat wegen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien den Notstand für den gesamten US-Bundesstaat ausgerufen. Rund 180.000 Menschen wurden nach Angaben der Behörden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Die Zwangsevakuierungen betrafen die nördlich von San Francisco gelegene Weinbauregion Sonoma, in der mehr als 3.000 Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen.

Kommunistische Partei Chinas eröffnet vierte Plenartagung des Zentralkomitees

In Peking hat am Montag die vierte Plenartagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei begonnen. Der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge beraten die hochrangigen Parteivertreter hinter verschlossenen Türen unter anderem darüber, wie "das System des Sozialismus chinesischer Prägung aufrechterhalten und verbessert" werden könne. Auch um die "Modernisierung" der chinesischen Führung soll es demnach gehen. Die Tagung gilt als eines der wichtigsten Parteitreffen des Jahres.

