Die Vereinigung Eurosolar hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 27. Oktober den bisherigen Vorstand ihrer deutschen Sektion bestätigt. Die Organisation fordert in einer Resolution einen neuen gesetzlichen Rahmen für den Windkraftausbau, einen Abschied vom überdimensionierten Netzausbau und eine Entfesselung des solaren Mieterstroms. Die Mitgliederversammlung von Eurosolar e.V. fordert in ihrer Resolution von der Bundesregierung "die dringend notwendige, beschleunigte und ambitionierte Nutzung erneuerbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...