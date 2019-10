Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" schloss am Freitag dem 25. Oktober 2019 mit 2.647,81 Punkten gegenüber dem Vorwochenschluss mit 2.620,26 Punkten deutlich höher. Im Wochenverlauf markierte der Rosgix mehrmals ein neues All-Time-High, das aktuelle All-Time-High wurde am 24.10.2019 mit 2.651,45 Indexpunkten markiert. Ytd liegt man nun bei +13,24%, yoy bei +15,30% und seit Start am 1.1. 2015 bei +164,78%. In Deutschland geht ein MedTech-Startup an die Börse: Die DiaMonTech GmbH will innerhalb der nächsten drei Monate einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) durchführen. CEO Thorsten Lubinski: "Wir stehen kurz davor, Diabetikern weltweit erstmals eine präzise nicht-invasive Blutzuckermessung zu ermöglichen. Das ...

