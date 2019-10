Der bekannte US-Juwelier Tiffany könnte bald in europäische Hände fallen. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH bestätigte, Vorgespräche mit den Amerikanern über eine Übernahme geführt zu haben. Die Tiffany-Aktie notiert in New York vorbörslich fast ein Drittel höher, während die LVMH-Aktie in Paris 0,22 Prozent höher liegt.

