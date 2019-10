Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Andrew Wood rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Beschleunigung des Wachstums aus eigener Kraft. Ein Investitionsprogramm des Herstellers von Klebstoffen und Hautpflegeprodukten dürfte dazu beigetragen haben. Die Aussichten des Unternehmens rechtferigten jedoch nicht den gegenwärtigen Aufschlag bei der Bewertung./bek/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 00:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005200000