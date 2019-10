Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Bei der Telefonkonferenz zum dritten Quartal dürfte die für die Insulinausschüttung förderliche Hormonklasse GLP-1 im Mittelpunkt stehen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie. Zu dem dazu zählenden, oral einzunehmenden Antidiabetikum Rybelsus dürfte es aber eher auf dem Kapitalmarkttag im November mehr Informationen zur Positionierung geben./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 05:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-10-28/14:42

ISIN: DK0060534915