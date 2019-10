Zürich (awp) - Die Allianz Suisse stellt den Robo-Advisor "ELVIA e-invest" per Ende November nach nur zwei Jahren ein. Die Nachfrage nach dieser rein digitalen Anlagelösung habe sich nicht wie erwartet entwickelt, begründete die Tochter des deutschen Allianz-Konzerns den Rückzug am Montag in einem Communiqué.Offensichtlich ...

