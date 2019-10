Der Bitcoin kommt an der Frankfurter Börse an: Das Start-up Iconic will ein Bitcoin-Derivat auflegen. Auch unerfahrene Anleger sollen so am Kryptomarkt einsteigen können.

Schon am 2. Dezember könnte es soweit sein: Geht es nach den Gründern Patrick Lowry und Max Lautenschläger vom Start-up Iconic, soll ihr Bitcoin-Derivat dann im regulierten Handel der Frankfurter und der Luxemburger Börse starten. Das geht aus dem Prospekt des Finanzprodukts hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Lowry und Lautenschläger sind keine Unbekannten der Bitcoinwelt, sondern seit Jahren in der deutschen Szene aktiv. Ihr ursprünglicher Plan, per ICO-Beratung und Wagniskapitalfinanzierung die Kryptoszene aufzumischen, kam aufgrund der langanhaltenden Bitcoin-Kursschwäche und des Platzens der ICO-Blase nicht so recht vom Fleck. Nun sind sie jedoch mit einer anderen Geschäftsidee vorangekommen, die Experten zufolge vielversprechender ausfällt.

"Finanzinstitute und Anleger verlangen seit vielen Jahren nach einem einfachen Weg, um in Bitcoin und andere Kryptoassets zu investieren. Bisher hatten sie aber kein institutionelles Produkt, um das zu tun", sagt Iconic-CEO Lowry. In den USA werde beispielsweise schon seit Jahren über einen möglichen Bitcoin-Indexfonds diskutiert, die Finanzaufsicht SEC habe diesen jedoch bislang verhindert.

"Iconic hat nun ein ähnliches Anlageprodukt in Europa entwickelt und freut sich, es auf regulierten Marktplätzen in Luxemburg und Frankfurt anbieten zu können", so Lowry. Der sogenannte Iconic-ETN ("Exchange-Traded Note") soll eine reguläre ISIN-Nummer erhalten und für Bitcoin-Interessierte eine brauchbare Investmentalternative darstellen.

Bisher haben es Investoren schwer, in der Kryptowelt einzusteigen, wollen sie den Direktkauf von Bitcoin umgehen, ...

