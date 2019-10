US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Die festverzinslichen Wertpapiere wurden durch Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie beim Brexit belastet.

US-Präsident Donald Trump hatte in Washington vor Reportern gesagt, dass die USA in den Handelsgesprächen dem Zeitplan voraus seien. In diesem Umfeld reagierten die Anleger risikofreudig, was sich in einem Anstieg wichtiger US-Aktienindizes auf Rekordhochs zeigte. Im Gegenzug waren die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt.

Bereits zuvor hatte es eine neue Entwicklung in puncto Brexit gegeben: Die Staaten der Europäischen Union (EU) einigten sich auf einen Brexit-Aufschub bis Ende Januar 2020. Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingen, ist der britische EU-Austritt auch vor Fristende möglich. Stichtag wäre dann jeweils der erste Tag des folgenden Monats.

Zweijährige Anleihen gaben um 2/32 auf 99 22/32 Punkten nach. Sie rentierten mit 1,65 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 7/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,67 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 13/32 Punkte auf 98 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 30/32 Punkte auf 98 8/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,33 Prozent./la/jkr/fba

