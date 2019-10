KidKraft Inc. ("KidKraft") gab heute bekannt, dass Todd Whitbeck, eine erfahrene Führungskraft der Spielzeugindustrie mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Unternehmensentwicklung, mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer ernannt wurde.

Whitbeck kann nachweisliche Erfolge und Erfahrung im Finanzbereich sowie operative Führungskompetenz bei unterschiedlichsten öffentlichen und privaten Unternehmen vorweisen. Er hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich mit der Private-Equity-Gesellschaft MidOcean Partners zusammengearbeitet, in deren Besitz sich KidKraft befindet. Er wird die globalen Finanzoperationen überwachen und eng mit dem CEO von KidKraft zusammenarbeiten, um das Wachstum und die weitere internationale Expansion des Unternehmens zur Fortführung seiner 50-jährigen Tradition in der Spielzeug- und Jugendproduktindustrie zu unterstützen. Whitbeck wird direkt an den Chief Executive Officer Geoff Walker berichten.

"Todd Whitbeck ist eine erfahrene Führungskraft im Finanzwesen. Seine Führungskompetenz wird dazu beitragen, die Wachstumsstrategien von KidKraft voranzubringen", so Geoff Walker, CEO von KidKraft. "Ich freue mich auf seine künftige Mitarbeit und heiße ihn als wichtiges Mitglied unseres Führungsteams herzlich willkommen."

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Geoff Walker und dem Team von KidKraft und darauf, meine bisherigen Erfahrungen einzubringen, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben", so Todd Whitbeck. "Da ich in meiner beruflichen Laufbahn in vielen Branchen tätig war, ist es nach all den Jahren erfrischend, für ein Unternehmen zu arbeiten, das die Fantasie von Kindern anregt, die zukünftige Generationen führen werden."

Whitbeck war zuletzt als CFO und Head of Business Development Sales, Marketing and Administrative Functions bei CANarchy tätig, einem schnell wachsenden Verband lokaler, regionaler und nationaler Craft-Brauereien. Zuvor war er Executive Vice President, CFO und Beauftragter für Business Development bei Water Pik Inc., wo er den sehr erfolgreichen Verkauf des Unternehmens koordinierte und umsetzte und anschließend die Integration der fusionierten Unternehmen leitete. Außerdem bekleidete er die Position des CFO bei JP Energy, bei der Sears Holdings Corporation (SHC) in der Gebrauchsgütersparte und im Einzelhandel sowie bei CompUSA. Dort wurde er nach Ausübung unterschiedlicher Positionen im Finanzbereich im Zuge des Wachstums und der Übernahme des Unternehmens ebenfalls zum CFO befördert. Er ist Vorstandsmitglied des Krankenversicherers "Tufts Health Plan".

KidKraft hat sich als branchenführendes Unternehmen im Bereich der Konzeption und Entwicklung von Kinderspielzeug und -möbeln zum Ziel gesetzt, Kinder durch hochwertige Produkte zum fantasievollen Spielen anzuregen. Das innovative Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem Puppenhäuser, Spielküchen, Spielzeug für den Außenbereich, Kindermöbel, Holzpuppen und Fahrzeuge ein vielfältiges Angebot für die kommende Weihnachtszeit. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 von MidOcean Partners ("MidOcean") übernommen, einem führenden Private-Equity-Unternehmen, das im Bereich Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen auf das mittlere Marktsegment spezialisiert ist.

Über KidKraft Inc.

KidKraft ist ein weltweit führender Anbieter von preisgekrönten Produkten, die unter dem Motto MADE FOR MAKE BELIEVE stehen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Puppenhäuser, Spielküchen, Außenanlagen, Fahrzeuge, Möbel und Spielzeug Kinder überall zum kreativen Spielen anzuregen. Die hochwertigen Produkte von KidKraft, die für das traditionelle Spiel konzipiert sind, sind bei mehr als 2.800 Händlern in über 90 Ländern weltweit erhältlich. Die Unternehmenszentrale von KidKraft befindet sich in Dallas (Texas/USA). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kidkraft.com. Folgen Sie uns auch unter @kidkrafttoys auf Instagram.

Über MidOcean Partners

MidOcean Partners ist ein führender Alternative Asset Manager mit Sitz in New York, der auf Private-Equity- und alternative Kreditanlagen im mittleren Marktsegment spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat MidOcean Private Equity investiertes Kapital in Höhe von rund 4,8 Milliarden US-Dollar verwaltet und gezielt in hochwertige mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen investiert. MidOcean Credit Partners wurde 2009 ins Leben gerufen und verwaltet zum 30. September 2019 rund 8,0 Milliarden US-Dollar mit einer Reihe alternativer Kreditstrategien, besicherter Darlehen (CLOs) und individuell angepasster, separat verwalteter Konten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005495/de/

Contacts:

Litzky Public Relations im Auftrag von KidKraft

Kelsey Wheeler

Litzky Public Relations

Tel. 201/222-9118

kidkraft@litzkypr.com

MidOcean Media Relations

Nathaniel Garnick/Amanda Klein

Gasthalter Co.

Tel. 212/257-4170

midocean@gasthalter.com

MidOcean Investor Relations

Allison Donohue

Investorrelations@midoceanpartners.com