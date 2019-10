Tamedia und Zürcher Kantonalbank Start-up Finance investieren weiterhin zusammen mit weiteren bestehenden und neuen Investoren in die Influencer Marketing Agentur Picstars.Zürich - Tamedia und Zürcher Kantonalbank Start-up Finance investieren weiterhin zusammen mit weiteren bestehenden und neuen Investoren in die Influencer Marketing Agentur Picstars. Mitte Oktober 2019 konnte die zweite grössere Finanzierungsrunde mit 2,3 Mio Franken abgeschlossen werden. Picstars vermarktet die Social Media Reichweite von Influencern resp. Content Creator in der Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...