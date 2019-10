Über den Wolken ins Netz gehen zu können, ist für viele heute ein Grund, bei einer bestimmten Airline zu buchen. Bislang allerdings ist das vor allem bei hochpreisigen Anbietern der Fall. Laut der Deutschen Telekom hat sich das jetzt geändert: "Passagiere der spanischen Fluggesellschaft Vueling buchen ab sofort schnelles Internet an Bord", heißt es in einer Mitteilung. Erstmals bietet laut der Telekom damit ein Low Cost Carrier einen Breitbanddienst an Bord an. Satelliten-gestützte Kommunikation ... (Achim Graf)

