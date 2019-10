BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht Deutschlands Zoll gut für den Brexit gerüstet. "Das, was wir aus Deutschland dazu tun müssen, das werden wir auf jeden Fall schaffen", sagte Scholz auf einer Rede beim BDZ Forum - Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft in Berlin. Er wisse nicht, ob jedes Land in Europa das sagen könne und ob das beim Vereinigten Königreich der Fall sei. "Aber ich weiß von uns, dass wir das können", so Scholz.

Großbritannien will aus der Europäischen Union austreten. Eigentlich sollte dies am Donnerstag der Fall sein. Aber London hat erneut um eine Verschiebung des Austrittsdatums gebeten. Noch hat das britische Unterhaus nicht dem Austrittsvertrag zwischen der EU und Großbritannien zugestimmt. Ohne Abkommen droht ein ungeregelter Brexit mit negativen Folgen für die Bürger und Wirtschaft Europas. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Montag, dass die EU dem britischen Antrag für eine Verlängerung des Brexits bis Ende Januar zugestimmt habe.

